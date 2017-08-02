Барнаульский аэропорт вышел в лидеры по росту пассажиропотока в Сибири

Пассажиропоток из аэропорта Барнаула за первое полугодие вырос на 47%. Данные опубликованы на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Среди сибирских городов Барнаул показал наибольший рост по объему авиаперевозок.
За первые шесть месяцев из аэропорта им. Г.С. Титова летали 217 828 человек. В прошлом году за аналогичный период аэропорт краевой столицы обслужил 148 198 человек.
В этом году пассажиропоток в Кемерове увеличился на 36,9% (летали более 164 тыс.людей), в Красноярске на 32,8% (более 990 тыс.), в Томске на 30,3% (более 281 тыс), в Иркутске на 22,1% (более 837 тыс.), в Новосибирске на 24,6% (более 2 млн), в Омске на 14,9% (более 402 тыс.), а в Горно-Алтайске на 7,4% (более 21 тыс.).
В аэропортах Абакан и Улан-Удэ пассажиропоток снизился на 2,5% и 7,7% соответственно.
Ранее altapress.ru писал, что за первые три месяца количество авиаперевозок из международного аэропорта им. Г.С. Титова увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первый квартал аэропорт обслужил более 90 тысяч пассажиров. Чаще всего барнаульцы и жители края летали в Москву.
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