Барнаульский аэропорт вышел в лидеры по росту пассажиропотока в Сибири

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Сегодня, 16:28.
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Пассажиропоток из аэропорта Барнаула за первое полугодие вырос на 47%. Данные опубликованы на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Среди сибирских городов Барнаул показал наибольший рост по объему авиаперевозок.

В барнаульском аэропорту.
В барнаульском аэропорту. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

За первые шесть месяцев из аэропорта им. Г.С. Титова летали 217 828 человек. В прошлом году за аналогичный период аэропорт краевой столицы обслужил 148 198 человек.

В этом году пассажиропоток в Кемерове увеличился на 36,9% (летали более 164 тыс.людей), в Красноярске на 32,8% (более 990 тыс.), в Томске на 30,3% (более 281 тыс), в Иркутске на 22,1% (более 837 тыс.), в Новосибирске на 24,6% (более 2 млн), в Омске на 14,9% (более 402 тыс.), а в Горно-Алтайске на 7,4% (более 21 тыс.). 

В аэропортах Абакан и Улан-Удэ пассажиропоток снизился на 2,5% и 7,7% соответственно. 

Ранее altapress.ru писал, что за первые три месяца количество авиаперевозок из международного аэропорта им. Г.С. Титова увеличилось на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первый квартал аэропорт обслужил более 90 тысяч пассажиров. Чаще всего барнаульцы и жители края летали в Москву.

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