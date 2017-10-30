Барнаульский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание

С 29 октября Международный аэропорт Барнаул им. Г.С.Титова перешел на осенне-зимнее расписание 2017-2018 г., сообщает пресс-служба авиапредприятия "Алтай".
В зимнем сезоне 2017-2018 г. будет выполняться четыре ежедневных рейса в Москву авиакомпаниями "Аэрофлот" (Шереметьево), S7 (Домодедово), "Уральские авиалинии" (Домодедово), "ИрАэро" (Домодедово).
Авиакомпания "ИрАэро" продолжит выполнение прямых рейсов из Барнаула в Санкт-Петербург по понедельникам и четвергам. Также "ИрАэро" в зимнем расписании предоставит возможность совершить прямой перелёт в Иркутск два раза в неделю.
Авиакомпания "КрасАвиа" будет выполнять два рейса в неделю в Красноярск по обновленному расписанию. Теперь вылет из Барнаула будет осуществляться в дневное время в 13:40 (время местное).
Авиакомпания "СиЛА" продолжит совершать полеты в Томск с частотой три рейса в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, вылет из Барнаула в 15:10 (время местное).
На международных направлениях будут работать две авиакомпании "АЗУР эйр" и "РОЯЛ ФЛАЙТ".
"АЗУР эйр" выполняет полеты в Нячанг (Въетнам) и Утапао (Таиланд) один рейс в 12 дней по каждому направлению.
"РОЯЛ ФЛАЙТ" выполняет рейсы в Утапао и Пхукет (Таилонд) с частотой 1 рейс в 12 дней.
Время и даты вылетов чартерных рейсов могут изменяться. Информацию можно уточнить у туроператоров либо в справочной аэропорта по телефону +7 3852 543009.
Подробно с расписанием рейсов можно ознакомиться на нашем официальном сайте в разделе "Расписание".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.