Барнаульский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание

В зимнем сезоне 2017-2018 г. будет выполняться четыре ежедневных рейса в Москву авиакомпаниями "Аэрофлот" (Шереметьево), S7 (Домодедово), "Уральские авиалинии" (Домодедово), "ИрАэро" (Домодедово).

Авиакомпания "ИрАэро" продолжит выполнение прямых рейсов из Барнаула в Санкт-Петербург по понедельникам и четвергам. Также "ИрАэро" в зимнем расписании предоставит возможность совершить прямой перелёт в Иркутск два раза в неделю.

Авиакомпания "КрасАвиа" будет выполнять два рейса в неделю в Красноярск по обновленному расписанию. Теперь вылет из Барнаула будет осуществляться в дневное время в 13:40 (время местное).

Авиакомпания "СиЛА" продолжит совершать полеты в Томск с частотой три рейса в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, вылет из Барнаула в 15:10 (время местное).

На международных направлениях будут работать две авиакомпании "АЗУР эйр" и "РОЯЛ ФЛАЙТ".

"АЗУР эйр" выполняет полеты в Нячанг (Въетнам) и Утапао (Таиланд) один рейс в 12 дней по каждому направлению.

"РОЯЛ ФЛАЙТ" выполняет рейсы в Утапао и Пхукет (Таилонд) с частотой 1 рейс в 12 дней.

Время и даты вылетов чартерных рейсов могут изменяться. Информацию можно уточнить у туроператоров либо в справочной аэропорта по телефону +7 3852 543009.

Подробно с расписанием рейсов можно ознакомиться на нашем официальном сайте в разделе "Расписание".