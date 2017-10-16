Барнаульский автобус №9 изменит график работы

Время отправления с остановки "Куета" (до пос. Энергетик): 6:35, 7:23, 7:59, 9:00, 9:48, 10:23, 11:24, 13:59, 14:47, 15:35, 16:23, 17:21, 18:09, 18:57, 19:45, 20:33, 21:21;

Время отправления с остановки "Энергетик" (до пос. Куета): 6:03, 6:49, 7:37, 8:22, 9:23, 10:11, 10:46, 11:47, 14:22, 15:10, 15:58, 16:46, 17:44, 18:32, 19:20, 20:08, 20:56, 21:44;

Время отправления с остановки "Куета" (до пл. Победы): 6:24, 7:10, 7:58, 8:43, 9:44, 10:32, 11:07, 12:08, 14:43, 15:31, 16:19, 17:07, 18:05, 18:53, 19:41;

Время отправления с остановки пункта "пл. Победы" (до пос. Куета): 7:10, 8:11, 8:59, 9:34, 10:35, 11:23, 11:58, 12:59, 13:10, 13:58, 14:46, 15:34, 16:22, 17:10, 17:58, 18:56, 19:44, 20:32.

Также в 7:11 с остановочного пункта "ЗЯБ" предусмотрен короткий рейс (с заездом в пос. Куета) до пос. Энергетик.