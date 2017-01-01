Барнаульский автовокзал отменил большинство рейсов из-за перекрытых трасс

С обеда закрыты все рейсы, идущие через Змеиногорский тракт на юг. Закрыто направление на Камень-на-Оби после Павловска. Остаются открытыми рейсы в Новосибирск, Бийск и Заринск.

Напомним, на трассах бушует метель, сильный боковой ветер — порывы достигает 27 м/с. Непогода, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться до утра 21 февраля. Действует штормпрогноз.