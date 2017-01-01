Барнаульский автовокзал отменил большинство рейсов из-за перекрытых трасс

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Сегодня, 14:40.
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В Алтайском крае из-за ограничения движения по 17 участкам автодорог отменили множество автобусных рейсов. Их количество altapress.ru директор Барнаульского автовокзала Алексей Богданов назвать затруднился, сказав, что "легче назвать рейсы, которые открыты".

Нелегалы зазывают пассажиров прямо у входа на автовокзал.
Нелегалы зазывают пассажиров прямо у входа на автовокзал. Фото: Иван Кузьмин. altapress.ru

С обеда закрыты все рейсы, идущие через Змеиногорский тракт на юг. Закрыто направление на Камень-на-Оби после Павловска. Остаются открытыми рейсы в Новосибирск, Бийск и Заринск.

Напомним, на трассах бушует метель, сильный боковой ветер — порывы достигает 27 м/с. Непогода, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться до утра 21 февраля. Действует штормпрогноз.

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