Барнаульский автовокзал отменил большинство рейсов из-за перекрытых трасс

В Алтайском крае из-за ограничения движения по 17 участкам автодорог отменили множество автобусных рейсов. Их количество altapress.ru директор Барнаульского автовокзала Алексей Богданов назвать затруднился, сказав, что "легче назвать рейсы, которые открыты".
С обеда закрыты все рейсы, идущие через Змеиногорский тракт на юг. Закрыто направление на Камень-на-Оби после Павловска. Остаются открытыми рейсы в Новосибирск, Бийск и Заринск.
Напомним, на трассах бушует метель, сильный боковой ветер — порывы достигает 27 м/с. Непогода, по прогнозам синоптиков, будет продолжаться до утра 21 февраля. Действует штормпрогноз.
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