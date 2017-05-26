Барнаульский автовокзал переходит на летнее расписание

Информацию об интересующих рейсах можно узнать на сайте автовокзала в разделе "Расписание и билеты" или по телефону справочной службы: (3852) 61-79-79.

Автовокзал напоминает, что предварительная продажа билетов действует за 10 дней до отправления. С 1 июня билет можно будет купить за месяц до отправления.