С 1 июня Барнаульский автовокзал переходит на летнее расписание. В рейсах междугородних автобусов произойдет изменение, сообщает пресс-служба автовокзала.
Информацию об интересующих рейсах можно узнать на сайте автовокзала в разделе "Расписание и билеты" или по телефону справочной службы: (3852) 61-79-79.
Автовокзал напоминает, что предварительная продажа билетов действует за 10 дней до отправления. С 1 июня билет можно будет купить за месяц до отправления.
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