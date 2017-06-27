28 июня 2017 года в 14.00 на площадке перед ТЦ "Россия" (пр. Ленина, 71) состоится концерт Барнаульского духового оркестра.
Барнаульский духовой оркестр даст концерт под открытым небом. Фото: Архив Барнаульского духового оркестра.
Барнаульский духовой оркестр даст концерт под открытым небом. Фото: Архив Барнаульского духового оркестра.
Барнаульский духовой оркестр даст концерт под открытым небом. Фото: Архив Барнаульского духового оркестра.
Барнаульский духовой оркестр даст концерт под открытым небом. Фото: Архив Барнаульского духового оркестра.
Барнаульский духовой оркестр даст концерт под открытым небом. Фото: Архив Барнаульского духового оркестра.
Барнаульцы смогут насладится произведения отечественных и зарубежных композиторов совершенно бесплатно в самом центре города.
Справка
Основан в апреле 1990. Инициаторами создания оркестра были известные в Алтайском крае и за его пределами музыканты-духовики, мастера и энтузиасты своего дела В.С. Клименко, А.А. Тренкеншу, а также артисты духовой группы симфонического оркестра Государственной филармонии Алтая. Бессменным художественным руководителем и главным дирижером является Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Степанович Клименко.
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