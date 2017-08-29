Барнаульский художник сфотографировал людей, портящих надписями алтайские горы

Известный барнаульский художник Василий Кукса сфотографировал в Горном Алтае молодых людей, пишущих на скалах. Василий разместил снимки в соцсети, чтобы этим людям стало стыдно.
Василий Кукса,
художник:
Мне "повезло", я наконец то увидел и даже отснял особей которые поганят наш Алтай своими надписями, жаль смог дотянуться только при помощи оптики, ружья под рукой не было и докричаться с другого берега через шум Катуни, не представлялось возможным. Если кто узнёт этих особей, передавайте им "огромный привет" от гор Алтайских, они этого никогда не забудут и не простят. Снял несколько фото и видео, было это в Элекмонаре 20.08.2017. Сделайте репост "героям".
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