Барнаульский художник сфотографировал людей, портящих надписями алтайские горы

Мне "повезло", я наконец то увидел и даже отснял особей которые поганят наш Алтай своими надписями, жаль смог дотянуться только при помощи оптики, ружья под рукой не было и докричаться с другого берега через шум Катуни, не представлялось возможным. Если кто узнёт этих особей, передавайте им "огромный привет" от гор Алтайских, они этого никогда не забудут и не простят. Снял несколько фото и видео, было это в Элекмонаре 20.08.2017. Сделайте репост "героям".