Барнаульский лжетеррорист получил президентский грант на помощь беженцам с Донбасса

Проект реализуют на территории России, Донецкой и Луганской областей Украины. Краснодарская НКО собирается содействовать возвращению беженцев на родину, в том числе консультационную помощь по трудоустройству, сообщает "Коммерсант".

Лжепокушение и "Миротворец"

Один из учредителей "Центра развития региона" — Антон Епихин — "прославился" в Барнауле тем, что в возрасте 19 лет, был осужден за ложное сообщение о покушении на жизнь претендента на должность президента РФ Дмитрия Медведева, приезжавшего на Алтай в феврале 2008 года. Уже в апреле Епихин получил за это реальный срок: 1 год 4 месяца.

Как установило следствие, Епихин отправил с компьютера в барнаульском интернет-кафе "Плазма", заранее подготовленное сообщение теракте. От имени некой группы "Воины Священного Джихада Северной Азии", Епихин заявил о готовящемся покушении на кандидата в президенты РФ, и о возможных взрывах на избирательных участках в день президентских выборов. Как рассказывала пресс-служба краевой прокуратуры, сообщение было заведомо ложным. Позже, в показаниях алтайский студент утверждал, что угрожающие заявления были лишь неудачной шуткой, призванной проверить работу российских спецслужб и "расшевелить местное информационное болото".

Сейчас имя Антона Епихина значится в базе данных украинского сайта "Миротворец", где публикуются профили людей, которых подозревают в связях с провозглашенными ДНР и ЛНР. Сообщается, что воктябре 2014 года Епихин якобы отправился добровольцем в ДНР, где позже успел поработать в структурах этой республики.

Родственники Антона Епихина

Дмитрий Епихин, также значащийся учредителем НКО, получившей грант президента, по данным "Коммерсанта", ранее возглавлял ООО "Семира", "Алтайская здравница" и Алтайский центр перспективных инноваций.

Известная на Алтае фамилия Аргучинский среди учредителей "Центра развития региона" также связана с Епихиными. Известно, что Антон — внук Владимира Аргучинского, который руководил крайсовпрофом.

Какую помощь беженцам хочет оказывать НКО

В паспорте проекта "Центра развития региона" говорится, что он направлен на помощь беженцам из Донбасса возвращении домой. Для этого центр проведет социологическое исследование беженцев из региона, разработает и опубликует прикладные рекомендации и алгоритмы для репатриации беженцев, запустит "горячую линию", передает BBC.

"В результате продолжающегося с 2014 года вооруженного конфликта и гуманитарной катастрофы, территорию Донбасса покинуло более 2 млн человек, ставших вынужденными переселенцами, в том числе более 660 тысяч человек оказались беженцами в России. <...> Зачастую беженцы являются высококвалифицированными специалистами и социально активной частью населения, без которых полноценная стабилизация и развитие Донбасса будут крайне затруднительными", - говорится в описании проекта.

Как считают в краснодарской организации, большинство переселенцев готовы вернуться на родину, если им будет обеспечена работа и жилье в безопасных районах, но деятельность по возвращению ведется непродуктивно, в результате чего в местах компактного расселения возникает социальная напряженность, а территория Донбасса страдает от оттока трудоспособного населения. "Центр развития региона" предлагает программу помощи беженцам, состоящую из трех этапов:

проведение социологического исследования в среде беженцев,

разработка и публикация рекомендаций для репатриации.

оказание организационного содействия возвращению беженцев в Донбасс, включая помощь при трудоустройстве.

"Продолжительное пребывание беженцев в России и последующее их возвращение в Донбасс будет содействовать трансферу передовых социально-культурных и профессиональных практик, полученных ими за период вынужденного отсутствия",— утверждают авторы программы.