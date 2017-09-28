Барнаульский морж Зеленецкий станет участником шоу Галкина на Первом канале

В телепередаче Максима Галкина "Старше всех" примет участие знаменитый алтайский морж Александр Зеленецкий. Первый канал уже прислал приглашение нашему любителю зимнего плавания, передает "Катунь-24".
В этом шоу Галкина люди должны продемонстрировать свои таланты. Девиз телепроекта: "Шоу о молодых душой бабушках и дедушках": конкурсантам должно быть не менее 55 лет. Предположительно в эфир передача с Александром Зеленецким выйдет в один из дней с 19 по 24 октября.
Напомним, что председатель Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания "Белые медведи" Александр Зеленецкий уже засветился в другом шоу Первого канала. В марте 2016 года в эфире программы "Вечерний Ургант" в рубрике "Острый репортаж" он показал Алле Михеевой свои трусы.
Александр Зеленецкий и его друзья по "Белым Медведям" известны своими эпатирующими шоу. Так барнаульские моржи приходили на выборы в купальных костюмах, катаются на лыжных праздниках в трусах, гуляют полуголыми по Барнаула в жуткие морозы и т.д. А однажды Александр Зеленецкий, рекламирую "Народное кино" режиссера Евгения Бедарева проехался по Барнаулу в розовой балетной пачке.
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