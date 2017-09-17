Барнаульский наркоман угрожал убить человека, занявшего его парковочное место

Барнаульца, злоупотребляющего наркотиками, осудили за публичное оскорбление представителей власти и угрозу убийством. Мужчина повздорил с автовладельцем из-за парковочного места и обматерил полицейских.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Диана Онопа, 26 июня 2016 года барнаулец, находящийся в состоянии наркотического опьянения, увидел, что некий мужчина занял его парковочное место. Он грубо приказал убрать автомобиль.
В ходе возникшего конфликта наркоман сбросил на машину своего обидчика сырое яйцо. Автовладелец вызвал сотрудников полиции. В это время зачинщик конфликта взял дома пневматический пистолет, похожим на боевой. Он подошел к водителю, прицелился и стал угрожать убить его. Подоспевшие стражи порядка выбили пистолет из рук наркомана и обезвредили его. Не ожидавший такого расклада горожанин обматерил полицейских.
Путем частичного сложения наказаний за публичное оскорбление представителей власти и угрозу убийством мужчине назначили 200 часов обязательных работ.
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