В Барнауле охранник "словил" галлюцинации от наркотика, вызвал полицию и выпрыгнул в окно

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Барнаула Жанна Гнетова, мужчина употребил наркотик на рабочем посту. После этого у него начались галлюцинации: наркоману стало казаться, что здание окружили и на него нападают. Он позвонил в полицию и сообщил об этом, заявляя, что его захватили в заложники.

Пока правоохранители ехали к месту вызова, мужчина от ужаса выпрыгнул в закрытое окно, разбив стекло. Лежащего на земле человека заметил прохожий и тоже позвонил по этому поводу в полицию. Затем, по всей видимости, он помог охраннику добраться до его кабинета, в котором его и нашли стражи порядка. Наркоман рассказывал им, что в комнате присутствуют посторонние лица, хотя на самом деле никого, кроме него и полицейских, там не было.

При обыске полицейские нашли у мужчины наркотик и возбудили против него дело. В ходе расследования выяснилось, что он страдает зависимостью от опиатов. За хранение наркотиков он получил 2,5 года лишения свободы условно.