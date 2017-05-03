"Барнаульский пищевик" восстанавливает свинокомплекс в Ребрихинском районе.

Руководство ООО "Барнаульский пищевик":

Сейчас наша первостепенная задача – максимально быстро запустить производство, чтобы не потерять квалифицированный персонал. Среди местных жителей есть специалисты всех необходимых нам профессий, которые длительное время находятся без работы. Сегодня для подготовки комплекса к прибытию поголовья уже принято на работу 100 человек: это операторы по уходу за животными, специалисты ветеринарной и технологической службы, инженерный состав. До конца лета мы поэтапно трудоустроим еще более ста работников, а при выходе на полную мощность численность коллектива составит 300-400 человек.

Среди важных задач, стоящих перед "Барнаульским пищевиком" в ближайшие 2-3 месяца, - запуск комбикормового завода и элеватора. При выходе на полную мощность потребность в комбрикорме составит около 1400 тонн в месяц, что потребует закупа зерновых культур порядка 1000 тонн. По мнению руководства предприятия, это позитивным образом отразится на возможностях реализации продукции растениеводов Алтайского края, с минимальными издержками на транспортировку и хранение.

Также в течение ближайшего времени будет запущен блок убоя и мясопереработки. Задачи при реализации данного проекта такие же: сохранить персонал и полноценно подготовиться к убою выращенного поголовья, который начнется в январе-феврале следующего года.