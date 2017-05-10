Барнаульский пивоваренный завод — городу ко Дню Победы.

ОАО "БПЗ" и "Алтайский источник" выступили с собственной программой. В этот день жителей и гостей города угощали артезианской водой и прохладительными напитками Барнаульского пивоваренного завода. Тем более, что утренняя прохлада уже к середине дня сменилась устойчивым теплом.

В БПЗ подошли к работе творчески. Девушки на роликах успевали общаться с посетителями павильона "Алтайского источника", не забыли и о самых маленьких. Малыши были в восторге от ростовой куклы "мультяшного" миньона, в течение дня принимавшего участие в любительских фотосессиях.

Это – далеко не первый праздник, в котором Барнаульский пивоваренный завод обеспечивает поддержку городским и краевым инициативам.

Александр Локтев,

директор по стратегии ОАО "БПЗ":