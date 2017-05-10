Барнаульский пивоваренный завод — городу ко Дню Победы.

9 мая площадь Сахарова стала одним из самых посещаемых мест в Барнауле. Культурная программа, организованная ко Дню Победы, стала центром внимания всех участников праздника. На площади собрались ветераны, студенты, участники акции "Бессмертный полк", праздничного забега "Кольцо Победы" и просто семьи с детьми.
ОАО "БПЗ" и "Алтайский источник" выступили с собственной программой. В этот день жителей и гостей города угощали артезианской водой и прохладительными напитками Барнаульского пивоваренного завода. Тем более, что утренняя прохлада уже к середине дня сменилась устойчивым теплом.
В БПЗ подошли к работе творчески. Девушки на роликах успевали общаться с посетителями павильона "Алтайского источника", не забыли и о самых маленьких. Малыши были в восторге от ростовой куклы "мультяшного" миньона, в течение дня принимавшего участие в любительских фотосессиях.
Это – далеко не первый праздник, в котором Барнаульский пивоваренный завод обеспечивает поддержку городским и краевым инициативам.
Александр Локтев,
директор по стратегии ОАО "БПЗ":
Наш коллектив регулярно участвует в различных мероприятиях для жителей города и края, и организация площадки с бесплатными напитками и полевой кухней для горожан на такой важный для каждого из нас праздник, как День Победы - это наш небольшой вклад в дань памяти героям Великой отечественной войны, героям - освободителям.