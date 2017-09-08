Барнаульский пивоваренный завод поздравил жителей Алтайского края с Днем пожилого человека

На протяжение долгих лет наш завод признаётся социально ответственным работодателем, что означает, что на нас - особая ответственность и за тех, кто работает на заводе на сегодняшний день, и за тех, кто своим опытом, профессионализмом сделал весомый вклад в развитие нашего предприятия, но ушёл на пенсию.

Для тех, кто трудится на заводе на данный момент, мы обеспечиваем постоянное профессиональное развитие, в том числе за границей, бесплатное питание. Поощряем занятие спортом и здоровый образ жизни – на это направляется определенный процент от выручки. На заводе есть медпункт, где сотрудники проходят необходимые медицинские процедуры – это освобождает людей от стояния в очередях в поликлиниках. Большое значение мы уделяем и моральной мотивации – проводим конкурсы на звание "Лучший по профессии", по результатам работы награждаем почётными грамотами, благодарственными письмами.

Не обделены вниманием и те, кто проработал на заводе большую часть своей жизни, но ушёл на заслуженный отдых, им ведь очень важно не только посидеть в дружеской обстановке, повспоминать прошлое, но и вернуться на свои рабочие места, увидеть, как улучшились условия труда, как вырос завод за последние годы.