Барнаульский подросток может отправиться в колонию за порчу автомобилей

Напомним, днем в ноябре прошлого года подросток "развлекался", бросая из окна на проезжающий мимо транспорт банки с соленьями, флаконы с лаком для ногтей и гаечные ключи. В полицию обратились трое пострадавших. Выяснилось, что подросток попортил автобус №53 и два автомобиля. При этом одна из пострадавших двигалась по дороге в тот момент, когда в лобовое стекло прилетела банка с соленьями.

Общая сумма ущерба составила 66 тысяч рублей. Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Чиндяскина, поначалу дело возбудили по ч. 1 ст. 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Ответственность за это деяние наступает только с совершеннолетия, поэтому дело необходимо было закрыть. В этом случае ответственность (административную) должны понести только родители подростка. Однако позднее, при более детальном рассмотрении дела, его решили переквалифицировать на ч. 2 ст. 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений"). За это деяние в России несут ответственность с 14 лет.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также родители подростка должны возместить пострадавшим материальный ущерб.

Справка

Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.