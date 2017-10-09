Барнаульский подросток склонял друзей к экстремизму через соцсети

В Барнауле осудили несовершеннолетнего парня, который склонял и вовлекал своих несовершеннолетних знакомых в ряды экстремистской организации. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным ведомства, с 1 августа 2016 года до 7 февраля 2017 года, парень восхвалял, оправдывал и одобрял деятельность этой организации на своей странице в соцсети. Он также уговаривал знакомых вступить в ряды организации, присылал им фотографии и тексты экстремистского содержания, ссылки на подобные материалы.
Парень признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно.
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