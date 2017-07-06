Барнаульский пожарный снял видео тушения автомобиля на экшн-камеру

"Вызов поступил в 12.57. Прибыли к месту в 13.02. В багажнике был газовый баллон", — сообщает Андрей Оноприенко.

Напомним, возгорание произошло из-за неисправности транспортного средства. Машина сгорела дотла. Водитель получил ожоги.