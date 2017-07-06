Барнаульский пожарный снял видео тушения автомобиля на экшн-камеру

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Сегодня, 13:43.
Жизнь

Барнаульский пожарный Андрей Оноприенко опубликовал на своей странице "ВКонтакте" видео тушения автомобиля, который сгорел 5 июля на пр. Красноармейском.

В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль.
В Барнауле на Красноармейском сгорел автомобиль. Фото: altapress.ru.

"Вызов поступил в 12.57. Прибыли к месту в 13.02. В багажнике был газовый баллон", — сообщает Андрей Оноприенко.

Напомним, возгорание произошло из-за неисправности транспортного средства. Машина сгорела дотла. Водитель получил ожоги.

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