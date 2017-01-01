Барнаульский приют "Ласка" устроит праздник с собаками, лошадьми и дикими животными

19 февраля барнаульская зоозащитная организация "Ласка" в честь своего 15-летия устроит грандиозный праздник с собаками, лошадьми и дикими животными.
Празднование пройдет в краевом детском экологическом центре (ул. Парковая, 7, ост. Ломоносова) в воскресенье с 12:00 до 16:00. Здесь можно будет покататься в собачьей упряжке на хасках, маламутах, лайках и даже дворняжках, на лыжах с собаками, на лошадях, а также покормить диких животных, живущих в экоцентре, и пройтись по огромной уникальной оранжереи.
Желающие смогут сфотографироваться с борзыми, хасками, лайками, дворняжками и ручным енотом. В программе также торжественный поздравительный концерт и выступление дрессированных собак.
"Ласка" также приглашает всех, кто когда–либо брал животное из приюта прийти на день рождения вместе со своим питомцем или без него. Праздник будет бесплатным для всех.
Телефоны для справок: 57-35- 57, +7 909 501 2579, +7 903 948 3603.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.