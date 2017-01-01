Барнаульский приют "Ласка" устроит праздник с собаками, лошадьми и дикими животными

Празднование пройдет в краевом детском экологическом центре (ул. Парковая, 7, ост. Ломоносова) в воскресенье с 12:00 до 16:00. Здесь можно будет покататься в собачьей упряжке на хасках, маламутах, лайках и даже дворняжках, на лыжах с собаками, на лошадях, а также покормить диких животных, живущих в экоцентре, и пройтись по огромной уникальной оранжереи.

Желающие смогут сфотографироваться с борзыми, хасками, лайками, дворняжками и ручным енотом. В программе также торжественный поздравительный концерт и выступление дрессированных собак.

"Ласка" также приглашает всех, кто когда–либо брал животное из приюта прийти на день рождения вместе со своим питомцем или без него. Праздник будет бесплатным для всех.

Телефоны для справок: 57-35- 57, +7 909 501 2579, +7 903 948 3603.