Барнаульский производитель сидра выпускал фальсификат

По заключению экспертов, требованиям не соответствует сидр BarStyle производства барнаульского ООО "МПА-1".

По итогам первого квартала 2017 года, "МПА-1" произвело 96% от общего объема выпущенного в Сибири сидра, отмечает ведомство. Мощность технологического оборудования предприятия позволяет производить более 700 тыс. дал сидра в год.

Согласно экспертному заключению, сидр производства ООО "МПА-1" не соответствуют требованиям государственных стандартов по органолептическим и физико-химическим показателям. Алкогольный напиток не является сидром, так как в его составе содержатся пищевые добавки, запрещенные к использованию в технологии производства: подсластитель (сахарин Е 954), консервант (бензоат натрия Е 211) и синтетический краситель (тартразин Е 102).

"В настоящее время алкогольная продукция арестована, материалы дела с результатами экспертизы переданы в суд", — сообщил глава сибирского управления Росалкогольрегулирования Алексей Крупин.

Кроме того, так называемый "сидр" — по сути, слабоалкогольный напиток, для которого должна применяться более высокая ставка акциза: за 1 литр произведенной продукции должен быть начислен акциз 23,41 рублей вместо 10 рублей. Поэтому материалы дела также направлены в налоговые органы для начисления и взыскания недополученного бюджетом акциза, пишет Тайга.инфо.