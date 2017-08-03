Барнаульские чиновники хотят наказать ресторан Velvet за разрушающееся крыльцо

Администрация Октябрьского района проверила состояние фасадов, цоколей и входов объектов торговли, расположенных на "красных линиях". Внешний вид некоторых объектов на проспектах Ленина, Комсомольском и улице Советской не удовлетворил специалистов.
В неудовлетворительном состоянии оказались входы кофейни "Coffee, please" (пр. Ленина, 64), салона света "Орион" (пр. Ленина, 82), магазина "Заправка" (ул. Советская, 13), компании "Капитал" (ул. Советская, 3а), магазина товаров для спорта и туризма "Старт" (пр. Комсомольский, 87), ресторана Velvet (пр. Ленина, 80), на собственника которого уже дважды составили протокол об административном правонарушении, и другие.
Вячеслав Новиков,
глава администрации Октябрьского района:
Что можно говорить о других небольших торговых объектах, если высокодоходный ресторан позволяет себе содержать крыльцо в таком состоянии. В отношении собственника будут предприняты самые жесткие меры наказания.
Cобственникам торговых площадей выдали предписания привести в порядок объекты торговли.
Руководствуясь Правил благоустройства Барнаула, собственники обязаны проводить текущий и капитальный ремонт, красить фасады и сооружения. Несоблюдение этих требований влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 50 тыс. рублей.
Вместе с тем в администрации Октябрьского района отметили, что в создании достойного облика центральных улиц города принимают участие такие торговые предприятия, как салон красоты "Антураж", кафе "Шашлычный двор", салон европейских тканей "Дуэт", чайный магазин "Чайкофъ", ювелирный салон "Эдем" и другие.
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