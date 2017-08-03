Барнаульские чиновники хотят наказать ресторан Velvet за разрушающееся крыльцо

Ресторан Velvet с разрушающимся крыльцом. Фото: barnaul.org. Ресторан Velvet с разрушающимся крыльцом. Фото: barnaul.org. Ресторан Velvet с разрушающимся крыльцом. Фото: barnaul.org. Ресторан Velvet с разрушающимся крыльцом. Фото: barnaul.org. Фасады и входы зданий Барнаула на "красной линии". Фото: barnaul.org. Фасады и входы зданий Барнаула на "красной линии". Фото: barnaul.org. Фасады и входы зданий Барнаула на "красной линии". Фото: barnaul.org. Фасады и входы зданий Барнаула на "красной линии". Фото: barnaul.org. Фасады и входы зданий Барнаула на "красной линии". Фото: barnaul.org. Фасады и входы зданий Барнаула на "красной линии". Фото: barnaul.org. Фасады и входы зданий Барнаула на "красной линии". Фото: barnaul.org. Фасады и входы зданий Барнаула на "красной линии". Фото: barnaul.org. Фасады и входы зданий Барнаула на "красной линии". Фото: barnaul.org. Фасады и входы зданий Барнаула на "красной линии". Фото: barnaul.org.

В неудовлетворительном состоянии оказались входы кофейни "Coffee, please" (пр. Ленина, 64), салона света "Орион" (пр. Ленина, 82), магазина "Заправка" (ул. Советская, 13), компании "Капитал" (ул. Советская, 3а), магазина товаров для спорта и туризма "Старт" (пр. Комсомольский, 87), ресторана Velvet (пр. Ленина, 80), на собственника которого уже дважды составили протокол об административном правонарушении, и другие.

Вячеслав Новиков,

глава администрации Октябрьского района:

Что можно говорить о других небольших торговых объектах, если высокодоходный ресторан позволяет себе содержать крыльцо в таком состоянии. В отношении собственника будут предприняты самые жесткие меры наказания.

Cобственникам торговых площадей выдали предписания привести в порядок объекты торговли.

Руководствуясь Правил благоустройства Барнаула, собственники обязаны проводить текущий и капитальный ремонт, красить фасады и сооружения. Несоблюдение этих требований влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 50 тыс. рублей.

Вместе с тем в администрации Октябрьского района отметили, что в создании достойного облика центральных улиц города принимают участие такие торговые предприятия, как салон красоты "Антураж", кафе "Шашлычный двор", салон европейских тканей "Дуэт", чайный магазин "Чайкофъ", ювелирный салон "Эдем" и другие.