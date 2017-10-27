Барнаульский строитель пытался присвоить себе здания, за которые ему заплатили

СУ СКР по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 37-летнего директора одной из фирм Барнаула, занимавшегося строительством нежилых объектов недвижимости. Мужчину обвиняют в покушении на причинение особо крупного имущественного ущерба и фальсификации доказательств по гражданскому делу.
По данным следствия, в период с 2013 по 2015 год директор компании строил нежилые объекты на Павловском тракте. Финансировали строительство двое граждан и подконтрольное им юридическое лицо. В объекты вложили порядка 30 миллионов рублей с учетом процентов по договору займа обвиняемому. Мужчина брал в долг как наличными, так и стройматериалами, оплатой транспортных и иных услуг. После завершения строительства предприниматель должен был безвозмездно передать потерпевшим долю в уставном капитале юридического лица, соразмерную вложенным им инвестициям.
Однако вместо переоформления доли директор строительной фирмы составил заведомо подложные документы о якобы имеющейся задолженности перед третьим лицом в размере 50 миллионов рублей, которую признал суд. Так мужчина обеспечил удержание объектов недвижимости в собственности ООО.
Свой умысел он не смог довести до конца, поскольку в июле 2017 года Арбитражный Апелляционный суд признал договор займа недействительным (мнимым).
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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