Барнаульский суд отправил в колонию дезертира, который пять лет "прогуливал" колонию

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Егорова, в январе 2012 года Новороссийский гарнизонный военный суд осудил солдата-срочника за самовольное оставление части и места службы. Ему назначили наказание в виде полугода лишения свободы в колонии-поселении. К месту наказания парень должен был следовать сам.

Вопреки решению суда молодой человек к месту отбывания наказания не прибыл, скрылся и на протяжении пяти лет жил на территории Кемеровской и Новосибирской областей. 23 августа 2017 года его нашли в Барнауле, когда он приехал в гости к родителям, взяли под стражу и отправили в колонию для отбывания наказания.