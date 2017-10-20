Барнаульский таксист пропал по дороге домой из Новосибирска

По данным правоохранителей, пропавший зарегистрирован в Барнауле и занимается частным извозом. 8 октября он сообщил родственникам, что едет в Новосибирск. После этого связаться с ним не удалось. В последний раз его видели отъезжающим от Новосибирского автовокзала (Красный проспект, 4) в направлении Барнаула на Chevrolet Aveo.

Пропавший таксист.

Приметы автомобиля: серо-голубой цвет, 2007 года выпуска, г/н 82-го региона "е086тв".

Приметы пропавшего:

на вид 50-55 лет;

рост 176 см;

полное телосложение;

русые волосы с залысинами;

голубые глаза.

Особые приметы: на пальце имеется татуировка в виде буквы "В".

При себе имел сотовый телефон.

Полицейские обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Мацкевича, с просьбой сообщить об этом в УМВД России по Новосибирску по телефонам: 8 (383) 232-80-85, 232-80-87 (уголовный розыск), 232-81-80, 232-81-79 (дежурная часть), или в дежурную часть отдела полиции №1 "Центральный" по телефону 8 (383) 232-21-65.