Барнаульский таксист пропал по дороге домой из Новосибирска

Полиция объявила в розыск 51-летнего барнаульца Вадима Мацкевича, который пропал в Новосибирске. Мужчина планировал вернуться домой 8 октября, однако у родственников до сих пор нет сведений о его местонахождении.
По данным правоохранителей, пропавший зарегистрирован в Барнауле и занимается частным извозом. 8 октября он сообщил родственникам, что едет в Новосибирск. После этого связаться с ним не удалось. В последний раз его видели отъезжающим от Новосибирского автовокзала (Красный проспект, 4) в направлении Барнаула на Chevrolet Aveo.
Приметы автомобиля: серо-голубой цвет, 2007 года выпуска, г/н 82-го региона "е086тв".
Приметы пропавшего:
- на вид 50-55 лет;
- рост 176 см;
- полное телосложение;
- русые волосы с залысинами;
- голубые глаза.
Особые приметы: на пальце имеется татуировка в виде буквы "В".
При себе имел сотовый телефон.
Полицейские обращаются ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Мацкевича, с просьбой сообщить об этом в УМВД России по Новосибирску по телефонам: 8 (383) 232-80-85, 232-80-87 (уголовный розыск), 232-81-80, 232-81-79 (дежурная часть), или в дежурную часть отдела полиции №1 "Центральный" по телефону 8 (383) 232-21-65.
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