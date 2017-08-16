Барнаульский вагоноремонтный завод получил контракт на 2,8 млрд рублей

Барнаульский вагоноремонтный завод заключил контракт стоимостью 2,8 миллиарда рублей с Государственной транспортной лизинговой компанией. Предприятие поставит заказчику по контракту тысячу вагонов.
Компания заказала у завода четырехосные крытые вагоны-хопперы модели 19-9950 для перевозки зерна и других сыпучих пищевых продуктов. Предприятие должно передать их заказчику в течение года с момента подписания контракта, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Справка
Барнаульский вагоноремонтный завод — один из наиболее крупных предприятий вагоноремонтной отрасли в стране. Основными направлениями деятельности завода стали изготовление и ремонт железнодорожного грузового подвижного состава и запасных частей для него. Производственные площади завода насчитывают 53 743,5 кв. метров.
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