Барнаульский вагоноремонтный завод получил контракт на 2,8 млрд рублей

Компания заказала у завода четырехосные крытые вагоны-хопперы модели 19-9950 для перевозки зерна и других сыпучих пищевых продуктов. Предприятие должно передать их заказчику в течение года с момента подписания контракта, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Справка

Барнаульский вагоноремонтный завод — один из наиболее крупных предприятий вагоноремонтной отрасли в стране. Основными направлениями деятельности завода стали изготовление и ремонт железнодорожного грузового подвижного состава и запасных частей для него. Производственные площади завода насчитывают 53 743,5 кв. метров.