Барнаульский юрист купил стадо КРС и зерно на 11 млн рублей, но суд счел сделки мнимыми

В Троицком районе конкурсный управляющий сельхозпредприятия-банкрота "Великий Октябрь" добился признания недействительными сделок хозяйством, которые совершал барнаульский юрист, преподаватель вуза и соучредитель барнаульских компаний "Правовая поддержка" и "Кронос" Дмитрий Иванов . Юрист заявил, что купил у фирмы 242 голов скота и зерно, и намеревался заняться сельским хозяйство. Но суд Иванову не поверил.
Как следует из материалов дела, 27 января 2016 года Иванов купил у "Великого Октября" 242 голов КРС на 3,5 млн рублей и заключил сделку на оказание услуг по содержанию скота, который остался в Троицком районе. В тот же день был заключен еще и договор купли-продажи 883 тонн зерна на 7,8 млн. рублей. Зерно Иванов тоже оставил на хранение в хозяйстве. Оплата подтверждена квитанциями.
Документы о признании "Великого Октября" банкротом поступили в суд немного раньше: 18 января 2016 года открыто производство, 26 февраля в хозяйстве ввели наблюдение, 27 июля конкурсное производство.
Чуть раньше этого судебного разбирательства Иванов попытался включить в реестр требований кредиторов 11 млн рублей. Однако производство по этому делу прекратили, так как требование заявили по текущим обязательствам должника (ст. 5 Закона о банкротстве).
И вот теперь конкурсный управляющий потребовал признать сделки юриста по покупке КРС и зерна недействительными. Они, якобы, "носили мнимый характер" и были оформлены для вывода из конкурсной массы "Великого Октября" всех активов, полагал арбитражник. Цель - создание фиктивной кредиторской задолженности по текущим обязательствам для вывода денег, поступивших в конкурсную массу хозяйства, утверждал управляющий.
Справки о зарплате Иванова показывали, что его доходы не позволяли ему сделать такую покупку, указано в материалах суда. Правда, юрист утверждал, что взял деньги взаймы у 12 граждан, а фирма "Правовая поддержка" сама возвратила ему заем. Тогда судья допросил пятерых граждан - они не смогли подробно и уверенно объяснить, при каких обстоятельств заключили с Ивановым договора займа. Будучи лицами со средним и ниже среднего достатком, свидетели не подтвердили наличие у них таких денег. Сроки возврата займов истекли, а никто из них не пытался взыскать с Иванова деньги. Поэтому суд выразил сомнения, что средства юристу передавались на самом деле.
Не нашли следов денег и в самом хозяйстве. Иванов утверждал, что намеревался заняться сельским хозяйством, говорил, что склады, коровники и помещения собирался купить позже, но был введен в заблуждение: ему продали имущество, которое "Великому Октябрю" не принадлежало. Но намерения преподавателя заняться аграрным бизнесом тоже вызвали у суда сомнения.
Из определения
Арбитражного суда Алтайского края:
Не представляется убедительной мотивация Иванова, представленная суду, о намерении приобрести единовременно, в январе, то есть, в период между сезонами сельхозработ, КРС без наличия собственной и без приобретения соответствующей инфраструктуры для занятия животноводством, вдали (около 100 км) от места проживания Иванова, а также об одновременном приобретении сельхозпродукции,не предназначенной для животноводства, не являющейся семенным фондом, и также без наличия соответствующей инфраструктуры для её хранения.
итоге суд решил, что хозяйство не намеревалось передавать и не передавало Иванову имущество. А юрист не намеревался его покупать и не покупал. В результате заключения договоров выбыли все активы должника, одновременно с этим была создана кредиторская задолженность "Великого Октября" по текущим обязательствам, указал суд. Действия юриста были направлены на причинение вреда кредиторам. Сделки признаны недействительными.
Определение суда вынесено первой инстанцией 17 апреля.
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