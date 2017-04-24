Барнаульский юрист купил стадо КРС и зерно на 11 млн рублей, но суд счел сделки мнимыми

Как следует из материалов дела, 27 января 2016 года Иванов купил у "Великого Октября" 242 голов КРС на 3,5 млн рублей и заключил сделку на оказание услуг по содержанию скота, который остался в Троицком районе. В тот же день был заключен еще и договор купли-продажи 883 тонн зерна на 7,8 млн. рублей. Зерно Иванов тоже оставил на хранение в хозяйстве. Оплата подтверждена квитанциями.

Документы о признании "Великого Октября" банкротом поступили в суд немного раньше: 18 января 2016 года открыто производство, 26 февраля в хозяйстве ввели наблюдение, 27 июля конкурсное производство.

Чуть раньше этого судебного разбирательства Иванов попытался включить в реестр требований кредиторов 11 млн рублей. Однако производство по этому делу прекратили, так как требование заявили по текущим обязательствам должника (ст. 5 Закона о банкротстве).

И вот теперь конкурсный управляющий потребовал признать сделки юриста по покупке КРС и зерна недействительными. Они, якобы, "носили мнимый характер" и были оформлены для вывода из конкурсной массы "Великого Октября" всех активов, полагал арбитражник. Цель - создание фиктивной кредиторской задолженности по текущим обязательствам для вывода денег, поступивших в конкурсную массу хозяйства, утверждал управляющий.

Справки о зарплате Иванова показывали, что его доходы не позволяли ему сделать такую покупку, указано в материалах суда. Правда, юрист утверждал, что взял деньги взаймы у 12 граждан, а фирма "Правовая поддержка" сама возвратила ему заем. Тогда судья допросил пятерых граждан - они не смогли подробно и уверенно объяснить, при каких обстоятельств заключили с Ивановым договора займа. Будучи лицами со средним и ниже среднего достатком, свидетели не подтвердили наличие у них таких денег. Сроки возврата займов истекли, а никто из них не пытался взыскать с Иванова деньги. Поэтому суд выразил сомнения, что средства юристу передавались на самом деле.

Не нашли следов денег и в самом хозяйстве. Иванов утверждал, что намеревался заняться сельским хозяйством, говорил, что склады, коровники и помещения собирался купить позже, но был введен в заблуждение: ему продали имущество, которое "Великому Октябрю" не принадлежало. Но намерения преподавателя заняться аграрным бизнесом тоже вызвали у суда сомнения.

Из определения

Арбитражного суда Алтайского края:

Не представляется убедительной мотивация Иванова, представленная суду, о намерении приобрести единовременно, в январе, то есть, в период между сезонами сельхозработ, КРС без наличия собственной и без приобретения соответствующей инфраструктуры для занятия животноводством, вдали (около 100 км) от места проживания Иванова, а также об одновременном приобретении сельхозпродукции,не предназначенной для животноводства, не являющейся семенным фондом, и также без наличия соответствующей инфраструктуры для её хранения.

итоге суд решил, что хозяйство не намеревалось передавать и не передавало Иванову имущество. А юрист не намеревался его покупать и не покупал. В результате заключения договоров выбыли все активы должника, одновременно с этим была создана кредиторская задолженность "Великого Октября" по текущим обязательствам, указал суд. Действия юриста были направлены на причинение вреда кредиторам. Сделки признаны недействительными.

Определение суда вынесено первой инстанцией 17 апреля.