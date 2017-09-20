Барнаульский юрист получил более 750 положительных отзывов

Многие из них получили помощь бесплатно, воспользовавшись консультацией на популярном юридическом портале 9111. В аккаунте Виктории оставлено более 750 положительных отзывов о ее работе. При этом она дала более 2300 бесплатных ответов на вопросы из разных областей права. Вы можете подробнее ознакомиться с направлениями деятельности центра правовой помощи “Цивилист”:

Защита прав заемщиков

Никто не застрахован от проблем с выплатами по кредитам, даже самые добросовестные заемщики. Непредвиденные обстоятельства, нарушающие финансовую стабильность, могут привести к серьезным и необратимым последствиям. Поэтому помощь квалифицированного специалиста в таких ситуациях просто необходима. Опытный юрист сможет предоставить полноценную защиту прав заемщика: снизить сумму штрафов, списать незаконные комиссии, а при необходимости – представлять интересы клиента в суде.

Банкротство физических лиц

С 2015 года в нашей стране вступил в силу закон, позволяющий физическим лицам объявить о своем банкротстве. Банкротом может объявить себя человек, долг которого превысил 500 тысяч рублей. Такая процедура требует тщательного и грамотного оформления, необходимо множество различных документов. Виктория Дробышева оказывает услуги по сопровождению банкротства в делах любой сложности.

Платная консультация юриста

Главным преимуществом платной юридической консультации является то, что ваша проблема будет всесторонне рассмотрена. Юрист задаст уточняющие вопросы, изучит документы. В результате консультации вы вместе определите эффективную стратегию для разрешения проблемы или тактику поведения с оппонентом. Консультации проводятся в удобной форме - в офисе в Барнауле, по электронной почте, в социальных сетях. Платная консультация особенно необходима в ситуациях, когда необходимо быстро среагировать на возникшие обстоятельства. Не стоит терять время на поиск решения в интернете, лучше доверить это профессионалу.

Помните, что из любой ситуации можно найти выход, если своевременно обратиться за помощью к специалисту.

Записаться на консультацию к Виктории Дробышевой можно по телефону +7 (3852) 58-06-38 или 8-983 548-06-38, также с помощью формы заявки на сайте. Центр правовой помощи "Цивилист" находится по адресу улица Союза Республик 32-а, офис 508.