Барнаульский зоопарк приглашает на ночную экскурсию

Барнаульцы увидят малышей вьетнамской свинки, косули, европейского благородного оленя, северного оленя и волчонка. В зоопарке будут конкурсы и развлекательная программа, эксперименты с животными, научное и огненное шоу, а также показ моделей одежды для молодежи.

Экскурсия пройдет с 21.00 до 2.00. Барнаульцы, купившие билет после 21.00, примут участие в розыгрыше призов.