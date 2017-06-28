Барнаульский зоопарк приглашает на ночную экскурсию

30 июня в зоопарке Барнаула проведут "Июньскую ночь". Посетители смогут поучаствовать в большой развлекательной программе.
Барнаульцы увидят малышей вьетнамской свинки, косули, европейского благородного оленя, северного оленя и волчонка. В зоопарке будут конкурсы и развлекательная программа, эксперименты с животными, научное и огненное шоу, а также показ моделей одежды для молодежи.
Экскурсия пройдет с 21.00 до 2.00. Барнаульцы, купившие билет после 21.00, примут участие в розыгрыше призов.
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