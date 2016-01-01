Барнаульский Дворец бракосочетаний принимает заявления на лето-2017

Барнаульский Дворец бракосочетаний начал принимать заявления на проведение регистраций летом следующего года. Об этом сообщает краевой сайт.
Всю интересующую информацию о том, как провести регистрацию заключения брака, можно узнать по телефонам: 8 (3852) 63-97-56 и 63-41-52.
Справка
Здание Дворца бракосочетаний построили в конце XIX века для семьи купцов Мальковых, которые жили там до начала ХХ века. Затем дом сдали в аренду предпринимателям Андроновским, которые открыли там трактир. Заведение занимало оба этажа и считалось лучшим в городе. Со временем трактир перерос в ресторан "Метрополь". С приходом Великой Отечественной войны в этом здании формировалась 42-я бригада, гвардейские и стрелковые дивизии. В 1942 году в нем находился штаб формирования 315-й Мелитопольской стрелковой дивизии, о чем написано на мемориальной доске.
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