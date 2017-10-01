Барнаульское "Динамо" попало в ДТП

30 сентября около трех часов ночи клубный автобус барнаульского футбольного клуба "Динамо", в котором команда ехала на гостевой матч в Омск, попал в аварию на трассе "Новосибирск – Омск". Причиной стал легковой автомобиль, выскочивший на встречную полосу перед автобусом, сообщает официальный сайт клуба.
Никто из футболистов и представителей тренерского штаба травм не получил, автобус находится на ходу.
Футболисты "Динамо" днем прибыли в Омск и вечером провели предматчевую тренировку в футбольном манеже "Красная звезда".
Водитель легкового автомобиля остался жив, однако машина восстановлению не подлежит.
Пос ловам защитника барнаульской команды Ивана Житникова, в момент аварии все спали, пишет "Комсомольская правда на Алтае".
Иван Житников,
защитник барнаульского "Динамо":
Почувствовали удар, но никто не понял, что мы столкнулись с машиной. Тут же очень сильно запахло жженой резиной. Наш водитель смог остановиться, когда мы проехали метров 400-500 от места столкновения. Как он сам потом рассказал, после удара отказали тормоза, и пришлось останавливать автобус с помощью "ручника".
Водитель клубного автобуса "Динамо" после аварии рассказал, что ехал по своей полосе и прекрасно видел встречный автомобиль. По его словам, легковушка неожиданно выскочила на встречную полосу, практически в тот момент, когда автобус поравнялся с ней. Водителю автобуса удалось принять вправо, и таким образом удар пришелся в левую сторону.
Игры с омским "Иртышом" состоятся 1 и 4 октября.
После 9 матчей барнаульское “Динамо” лидирует в зоне “Восток” Профессиональной футбольной лиги, сообщает сайт myaltai.com.
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