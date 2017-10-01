Барнаульское "Динамо" попало в ДТП

Никто из футболистов и представителей тренерского штаба травм не получил, автобус находится на ходу.

Футболисты "Динамо" днем прибыли в Омск и вечером провели предматчевую тренировку в футбольном манеже "Красная звезда".

Водитель легкового автомобиля остался жив, однако машина восстановлению не подлежит.

Пос ловам защитника барнаульской команды Ивана Житникова, в момент аварии все спали, пишет "Комсомольская правда на Алтае".

Иван Житников,

защитник барнаульского "Динамо":

Почувствовали удар, но никто не понял, что мы столкнулись с машиной. Тут же очень сильно запахло жженой резиной. Наш водитель смог остановиться, когда мы проехали метров 400-500 от места столкновения. Как он сам потом рассказал, после удара отказали тормоза, и пришлось останавливать автобус с помощью "ручника".

Водитель клубного автобуса "Динамо" после аварии рассказал, что ехал по своей полосе и прекрасно видел встречный автомобиль. По его словам, легковушка неожиданно выскочила на встречную полосу, практически в тот момент, когда автобус поравнялся с ней. Водителю автобуса удалось принять вправо, и таким образом удар пришелся в левую сторону.

Игры с омским "Иртышом" состоятся 1 и 4 октября.

После 9 матчей барнаульское “Динамо” лидирует в зоне “Восток” Профессиональной футбольной лиги, сообщает сайт myaltai.com.