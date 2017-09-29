Барнаульского предпринимателя-рецидивиста осудили за мошенничество

В Барнауле осудили местного предпринимателя, который обещал горожанам сделать ремонтные работы, взял с них деньги, но не выполнил своих обязательств. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Суд установил, что мужчина решил заработать и подал в газету и на сайт объявление, где предлагал свои услуги по установке окон, дверей, остеклению балконов, выполнению различных строительных и отделочных работ.
Он заключил с потерпевшими письменные договоры на оказание услуг, получил предоплату и потратил её. Он обманул 7 человек на сумму от 30 до 192 тысяч рублей. На суде мужчина отрицал свою вину, утверждая, что собирался исполнить свои обязательства, но не смог, потому что потратил деньги на исполнение обязательств по договорам с другими клиентами.
По данным прокуратуры, мужчина уже был неоднократно судим за аналогичные преступления. Его приговорили к 4 годам колонии общего режима.
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