В Барнауле школьника оштрафовали за оскорбляющую дорисовку фотографии знакомой

В августе прошлого года барнаульский подросток создал в "ВКонтакте" группу, в которой выкладывал фотографии знакомых. Среди них была фотография его несовершеннолетней знакомой с дорисовкой, которая оскорбила честь и достоинство девушки. Об этом сообщает официальный сайт города.

Прокуратура Октябрьского района возбудила дело об административном правонарушении, по статье "оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации". Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского района выписала несовершеннолетнему штраф в размере 3 тыс. рублей. Смотрите также