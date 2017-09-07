Барнаульскому таксисту, который слетел с моста и погубил пассажирку, грозит срок

По версии следствия, около 2.30 таксист двигался по пр. Калинина от ул. С. Западная в направлении ул. Сизова со скоростью около 80-90 км/ч. В пути следования водитель выехал за пределы проезжей части вправо на тротуар, в результате чего в районе дома №1 на ул. Кулагина не справился с управлением, врезался в металлическое ограждении и слетел с моста.

Машина рухнула на ж/д пути. В результате падения автомобиля был поврежден контактный провод, из-за чего пассажирский поезд №601 "Новосибирск — Бийск" был задержан на 46 минут.

Одна из пассажирок, 40-летняя женщина, скончалась. Еще две пассажирки, 38-летняя женщина и 22-летняя девушка, получили травмы, в том числе тяжкие.

По словам водителя, причиной падения стало состояние дороги: после выезда из ямы машину занесло на щебне за край моста. При этом в службе заказа такси "Максим" сообщали, что мужчина ехал со скоростью 60 км/ч.

В ближайшее время уголовное дело отправят в суд. Водителю грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.