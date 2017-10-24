Барнаульской 11-класснице грозит долгий тюремный срок за сбыт наркотиков

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, девушка занималась незаконной деятельностью несколько месяцев. Она распространяла наркотики с помощью "закладок".

По данному факту возбудили уголовное дело. За незаконный сбыт наркотических веществ в значительном размере ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.