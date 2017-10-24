Барнаульской 11-класснице грозит долгий тюремный срок за сбыт наркотиков

Сотрудники полиции задержали девушку, которая сбывала наркотики горожанам. Наркосбытчицей оказалась учащаяся 11 класса.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, девушка занималась незаконной деятельностью несколько месяцев. Она распространяла наркотики с помощью "закладок".
По данному факту возбудили уголовное дело. За незаконный сбыт наркотических веществ в значительном размере ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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