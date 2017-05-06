Барнаульскую фирму обязали заплатить омским синоптикам неустойку за спецодежду

В арбитраже Омской области рассмотрели иск Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды к барнаульской фирме "Неро" и обязали компанию заплатить неустойку в размере 540 тысяч рублей.
В суде выяснилось, что еще в августе 2015 года омское управление заключила с барнаульцами договор о поставке спецодежды на миллион рублей, пишет Bk55.ru.
Фирма, по заявлению истца, не поставила товар в указанный срок: одежда пришла только через 9 месяцев. УГМС потребовало выплатить неустойку, но поставщик отказался.
Арбитраж встал на сторону омичей и постановил выплатить УГМС указанную сумму.
Решение не вступило в законную силу, у барнаульской фирмы есть право обжаловать его в вышестоящем суде.
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