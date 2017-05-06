Барнаульскую фирму обязали заплатить омским синоптикам неустойку за спецодежду

В суде выяснилось, что еще в августе 2015 года омское управление заключила с барнаульцами договор о поставке спецодежды на миллион рублей, пишет Bk55.ru.

Фирма, по заявлению истца, не поставила товар в указанный срок: одежда пришла только через 9 месяцев. УГМС потребовало выплатить неустойку, но поставщик отказался.

Арбитраж встал на сторону омичей и постановил выплатить УГМС указанную сумму.

Решение не вступило в законную силу, у барнаульской фирмы есть право обжаловать его в вышестоящем суде.