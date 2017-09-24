Барнаульца Алексея Смертина назначили и.о исполнительного директора московского "Динамо"

Николай Валуев в Парке Спорта подарил Алексею Смертину боксерские пречатки. 23 августа 2017 года. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Алексей Смертин и Андрей Аршавин ответили на вопросы журналистов. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Алексей Смертин презентовал книгу в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Алексей Смертин презентовал книгу в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская. Алексей Смертин. Фото: Надежда Кириллова. altapress.ru Алексей Смертин приехал в Барнаул специально на один день, чтобы защитить диплом. (28 июня 2012 год, Алтайский филиал Академии при Президенте РФ, Барнаул). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Алексей Смертин приехал в Барнаул специально на один день, чтобы защитить диплом. (28 июня 2012 год, Алтайский филиал Академии при Президенте РФ, Барнаул). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Алексей Смертин приехал в Барнаул специально на один день, чтобы защитить диплом. (28 июня 2012 год, Алтайский филиал Академии при Президенте РФ, Барнаул). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Алексей Смертин приехал в Барнаул специально на один день, чтобы защитить диплом. (28 июня 2012 год, Алтайский филиал Академии при Президенте РФ, Барнаул). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Алексей Смертин. Первое заседание в Законодательном собрании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Алексей Смертин. Первое заседание в Законодательном собрании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Алексей Смертин. Первое заседание в Законодательном собрании. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Алексей Смертин, футболист. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Алексей Смертин в эфире "Радио 22". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Алексей Смертин приехал в Барнаул специально на один день, чтобы защитить диплом. (28 июня 2012 год, Алтайский филиал Академии при Президенте РФ, Барнаул). Фото: Олег Богданов. altapress.ru Алексей Смертин, избранный депутат АКЗС. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Алексей Смертин. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

На этой должности бывший полузащитник сборной сменил Евгения Кречетова. До этого назначения 42-летний барнаулец был директором по подготовке резерва московского "Динамо".

Справка

Алексей Смертин родился 1 сентября 1975 года в Барнауле. Первой командой Смертина стал ФК "Полимер", а вскоре перешёл в барнаульское "Динамо". С 1998 по 2006 год Смертин выступал за сборную России, проведя за команду 55 матчей. На клубном уровне он играл за английский "Челси" (2003-2006), проведя часть времени в аренде в "Портсмуте" и "Чарльтоне". В России Смертин играл за элистинский "Уралан" (1997-1998), московские клубы "Локомотив" (1999-2000) и "Динамо" (2006). Завершил карьеру футболиста в 2009 году.

С сентября 2013 года он занимал пост советника президента "Динамо", а в 2017-м стал директором по подготовке резерва бело-голубых. Также летом 2016 года Смертин стал послом чемпионата мира 2018 года, а в феврале этого года был назначен на должность инспектора Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом.