Барнаульца Алексея Смертина назначили и.о исполнительного директора московского "Динамо"

Алексей Сметрин назначен исполняющим обязанности исполнительного директора столичного футбольного клуба "Динамо", передает ТАСС.
На этой должности бывший полузащитник сборной сменил Евгения Кречетова. До этого назначения 42-летний барнаулец был директором по подготовке резерва московского "Динамо".
Справка
Алексей Смертин родился 1 сентября 1975 года в Барнауле. Первой командой Смертина стал ФК "Полимер", а вскоре перешёл в барнаульское "Динамо". С 1998 по 2006 год Смертин выступал за сборную России, проведя за команду 55 матчей. На клубном уровне он играл за английский "Челси" (2003-2006), проведя часть времени в аренде в "Портсмуте" и "Чарльтоне". В России Смертин играл за элистинский "Уралан" (1997-1998), московские клубы "Локомотив" (1999-2000) и "Динамо" (2006). Завершил карьеру футболиста в 2009 году.
С сентября 2013 года он занимал пост советника президента "Динамо", а в 2017-м стал директором по подготовке резерва бело-голубых. Также летом 2016 года Смертин стал послом чемпионата мира 2018 года, а в феврале этого года был назначен на должность инспектора Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с расизмом.
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