Барнаульца будут судить за работу курьером по доставке "радости"

В середине июля 2017 года мужчина нашел объявление о работе курьером по доставке "радости". Он связался с работодателем, который предложил ему разносить курительные смеси, пообещав оплату в сумме 200 рублей за один адрес. Барнаулец понял, что ему нужно будет раскладывать наркотики, но, подумав, согласился, поскольку постоянной работы у него не было.

По версии следствия, мужчина ежедневно получал адреса оптовых "закладок", которые переупаковывал и раскладывал по территории Барнаула. За это ему исправно платили.

По решению суда "курьера" заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд с обвинительным заключением.