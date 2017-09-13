Барнаульца будут судить за работу курьером по доставке "радости"

В Барнауле будут судить мужчину за распространение закладок с наркотиками. Подробности истории сообщает краевая прокуратура.
В середине июля 2017 года мужчина нашел объявление о работе курьером по доставке "радости". Он связался с работодателем, который предложил ему разносить курительные смеси, пообещав оплату в сумме 200 рублей за один адрес. Барнаулец понял, что ему нужно будет раскладывать наркотики, но, подумав, согласился, поскольку постоянной работы у него не было.
По версии следствия, мужчина ежедневно получал адреса оптовых "закладок", которые переупаковывал и раскладывал по территории Барнаула. За это ему исправно платили.
По решению суда "курьера" заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд с обвинительным заключением.
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