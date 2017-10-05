Барнаульца могут посадить за ДТП с мотоциклистом, которому ампутировали ногу

В конце августа 2017 года барнаулец управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подвергая опасности участников дорожного движения. В итоге на улице Юрина он сбил мотоцикл. Когда виновника аварии задержали, он отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил черепно-мозговую травму и ампутацию ноги. По данному факту возбудили уголовное дело. Дело в том, что водителя уже подвергали административному наказанию за вождение в пьяном виде и отказ "подышать в трубочку". Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.