Барнаульца могут посадить за ДТП с мотоциклистом, которому ампутировали ногу

Барнаульца привлекут к уголовной ответственности за ДТП с тяжкими последствиями. Мужчина столкнулся с мотоциклом, в результате чего тяжело пострадал его водитель.
В конце августа 2017 года барнаулец управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, подвергая опасности участников дорожного движения. В итоге на улице Юрина он сбил мотоцикл. Когда виновника аварии задержали, он отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил черепно-мозговую травму и ампутацию ноги. По данному факту возбудили уголовное дело. Дело в том, что водителя уже подвергали административному наказанию за вождение в пьяном виде и отказ "подышать в трубочку". Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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