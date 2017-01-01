Барнаульца назначили руководителем всех бизнес-инкубаторов России

В Москве г-н Краснослабодцев собирается тесно взаимодействовать с комитетом по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы, с которым он намерен совместно совершенствовать законодательную и нормативную базы инкубирования в России.

Александр Краснослабодцев,

исполнительный директор Ассоциации российских бизнес-инкубаторов:

Мои первые дни в новой должности будут посвящены двухдневным сертификационным тренингам для руководителей бизнес-инкубаторов и технопарков России, которые в эти дни проходят в Санкт-Петербурге и Пятигорске при поддержке посольства Великобритании и МГИМО.

Теперь под руководством нашего земляка будет проводиться главное ежегодное событие в области бизнес-инкубаторства в России — Международный форум по бизнес-инкубаторству РАФБИ с вручением национальной премии в области бизнес-инкубаторства и инновационного предпринимательства.

Справка

Александр Краснослабодцев родился 26 сентября 1978 года. Окончил Алтайский государственный университет по специальности "финансы и кредит". В 2012 года назначен директором Алтайского бизнес-инкубатора, где руководил развитием четырех проектов:

направления бизнес-инкубирования,

Краевой центр поддержки предпринимательства,

Краевой центр поддержки экспорта,

Региональный центр финансовой грамотности.

Также он являлся координатором государственной программы повышения финансовой грамотности населения в Алтайском крае и членом наблюдательного совета "Сибсоцбанка".

До назначения в Алтайский бизнес-инкубатор г-н Краснослабодцев работал директором консалтинговой компании "Европейский стандарт", а еще ранее был генеральным директором заместителем руководителя "Росгосстраха" в Алтайский крае.

Главной задачей Ассоциации российских бизнес-инкубаторов является построение эффективной гибкой инновационной экосистемы для развития бизнес-инкубаторства и предпринимательства. Кроме того, ассоциация занимается оценкой эффективности бизнес-инкубаторов и проводит отраслевые исследования бизнес-инкубирования в России.