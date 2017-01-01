Барнаульца назначили руководителем всех бизнес-инкубаторов России

Руководителя Алтайского бизнес-инкубатора Александра Краснослабодцева назначили исполнительным директором федеральной Ассоциации российских бизнес-инкубаторов.
В Москве г-н Краснослабодцев собирается тесно взаимодействовать с комитетом по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы, с которым он намерен совместно совершенствовать законодательную и нормативную базы инкубирования в России.
Александр Краснослабодцев,
исполнительный директор Ассоциации российских бизнес-инкубаторов:
Мои первые дни в новой должности будут посвящены двухдневным сертификационным тренингам для руководителей бизнес-инкубаторов и технопарков России, которые в эти дни проходят в Санкт-Петербурге и Пятигорске при поддержке посольства Великобритании и МГИМО.
Теперь под руководством нашего земляка будет проводиться главное ежегодное событие в области бизнес-инкубаторства в России — Международный форум по бизнес-инкубаторству РАФБИ с вручением национальной премии в области бизнес-инкубаторства и инновационного предпринимательства.
Справка
Александр Краснослабодцев родился 26 сентября 1978 года. Окончил Алтайский государственный университет по специальности "финансы и кредит". В 2012 года назначен директором Алтайского бизнес-инкубатора, где руководил развитием четырех проектов:
- направления бизнес-инкубирования,
- Краевой центр поддержки предпринимательства,
- Краевой центр поддержки экспорта,
- Региональный центр финансовой грамотности.
Также он являлся координатором государственной программы повышения финансовой грамотности населения в Алтайском крае и членом наблюдательного совета "Сибсоцбанка".
До назначения в Алтайский бизнес-инкубатор г-н Краснослабодцев работал директором консалтинговой компании "Европейский стандарт", а еще ранее был генеральным директором заместителем руководителя "Росгосстраха" в Алтайский крае.
Главной задачей Ассоциации российских бизнес-инкубаторов является построение эффективной гибкой инновационной экосистемы для развития бизнес-инкубаторства и предпринимательства. Кроме того, ассоциация занимается оценкой эффективности бизнес-инкубаторов и проводит отраслевые исследования бизнес-инкубирования в России.
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