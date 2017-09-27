Барнаульца осудили за организацию притона

По данным следствия, мужчина, употребляющий наркотические средства, разрешал знакомым приходить к нему домой для совместного приготовления и употребления наркотиков. Обвиняемый бесплатно позволял друзьям пользоваться плитой и посудой. В качестве оплаты они угощали хозяина квартиры приготовленными зельями.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.