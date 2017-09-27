Барнаульца осудили за организацию притона

Житель Ленинского района Барнаула организовал в своей квартире наркопритон, сообщает прокуратура Алтайского края.
По данным следствия, мужчина, употребляющий наркотические средства, разрешал знакомым приходить к нему домой для совместного приготовления и употребления наркотиков. Обвиняемый бесплатно позволял друзьям пользоваться плитой и посудой. В качестве оплаты они угощали хозяина квартиры приготовленными зельями.
Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.