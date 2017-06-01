Барнаульца осудили за оскорбление полицейского

Мировой суд Железнодорожного района Барнаула вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в оскорблении сотрудника полиции. Об этом сообщает краевая прокуратура.
Суд установил, что мужчина выпивал в баре и поссорился с официантками. Чтобы предотвратить конфликт, работники бара вызвали сотрудников национальной гвардии.
Подсудимый проигнорировал требования полицейских и, будучи пьяным, стал нецензурно выражаться в адрес одного из сотрудников полиции, оскорбляя его.
На суде мужчина вину не признал, отрицая факт оскорбления. Но не смотря на это, суд вынес обвинительный приговор и назначил ему штраф в 10 тысяч рублей.
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