Барнаульца осудили за погром в автосалоне

В Барнауле осудили местного жителя, который летом прошлого года устроил погром в автосалоне KIA Барнаул-Моторс и повредил новые автомобили. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным прокуратуры, ночью 15 июля пьяный осужденный разбил стеклянную дверь автосалона железным ломом и зашел внутрь. Он ударил охранника и забил два тестовых автомобиля KIA. Ущерб составил более 600 тысяч рублей. У злоумышленника был подельник, который следил за обстановкой на улице.
На суде мужчина признал вину. Ему назначили 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.
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