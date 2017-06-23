Барнаульца осудили за погром в автосалоне

По данным прокуратуры, ночью 15 июля пьяный осужденный разбил стеклянную дверь автосалона железным ломом и зашел внутрь. Он ударил охранника и забил два тестовых автомобиля KIA. Ущерб составил более 600 тысяч рублей. У злоумышленника был подельник, который следил за обстановкой на улице.

На суде мужчина признал вину. Ему назначили 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.