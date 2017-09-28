Барнаульца осудили за проведение обрядов и религиозных бесед

По данным следствия, осужденный оборудовал в помещении кафе молельную комнату и организовал тайные агитационные собрания. На них он проводил религиозные беседы и обряды. Мужчина хотел вовлечь людей в деятельность запрещенного международного религиозного экстремистского объединения.

Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год 4 месяца.