Барнаульца осудили за проведение обрядов и религиозных бесед

В Барнауле мужчину осудили за вовлечение людей в деятельность экстремистской организации, сообщает прокуратура Алтайского края.
По данным следствия, осужденный оборудовал в помещении кафе молельную комнату и организовал тайные агитационные собрания. На них он проводил религиозные беседы и обряды. Мужчина хотел вовлечь людей в деятельность запрещенного международного религиозного экстремистского объединения.
Мужчину приговорили к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год 4 месяца.
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