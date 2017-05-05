Барнаульца осудили за уклонение от призыва в армию

22-летнего жителя Барнаула признали виновным в уклонении от призыва на военную службу. По данным прокуратуры, парень в течение двух призывных кампаний не являлся в военкомат, сообщает пресс-служба ведомства.
Суд установил, что в период апрель — июль, октябрь — декабрь 2015 года парень неоднократно получал повестки о необходимости прийти в военный комиссариат, но в обозначенные даты он туда не являлся, о наличии уважительных причин неявки сотрудников военкомата не извещал.
Молодой человек свою вину не признал и пояснил суду, что повесток от сотрудников военкомата не получал, а подписи на корешках повесток ставил не он. Однако принадлежность подписей в корешках повесток подтвердило почерковедческое исследование.
Суд приговорил молодого человека к штрафу в 15 тысяч рублей.
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