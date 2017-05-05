Барнаульца осудили за уклонение от призыва в армию

Суд установил, что в период апрель — июль, октябрь — декабрь 2015 года парень неоднократно получал повестки о необходимости прийти в военный комиссариат, но в обозначенные даты он туда не являлся, о наличии уважительных причин неявки сотрудников военкомата не извещал.

Молодой человек свою вину не признал и пояснил суду, что повесток от сотрудников военкомата не получал, а подписи на корешках повесток ставил не он. Однако принадлежность подписей в корешках повесток подтвердило почерковедческое исследование.

Суд приговорил молодого человека к штрафу в 15 тысяч рублей.