Барнаульца подозревают в избиении шестилетнего мальчика в Казахстане

По данным издания, подозреваемый был пьян. Он, как заявили родители ребенка, швырнул мальчика на бетонную плиту. А когда дебошир протрезвел, заявил, что ничего не помнит, но во всем раскаивается. Родные Савелия требуют отправить барнаульца в тюрьму. В полиции обещают наказать виновника в административном порядке.

Мальчик шел в гости к другу. У подъезда он нечаянно задел сидевшего на лавочке мужчину. Тот схватил ребёнка за шею и швырнул через плечо на бетон.

Савелий Орлов,

потерпевший:

Он меня кинул, перекинул за горло, так проходил и перекинул так. Я не знаю, на каком доме, он меня в доме каком-то, и потом я не видел его, ну, из дома своего и он меня кинул.

Травмированного ребенка в полуобморочном состоянии принёс старший брат. Мальчика на "скорой" увезли в больницу, где откачали кровь из гематомы на лице. А обидчик ребёнка спрятался в квартире сестры, сообщает Informburo.kz.

Олеся Орлова,

мать потерпевшего:

Прислали просто участкового. Там толпа собралась, потому что все уже были в курсе, все были возмущены его действиями. Его не могли вывести оттуда потому, что толпа просто бы его разорвала. Вызвали подкрепление, его закрыли от толпы, посадили в машину и увезли в вытрезвитель.

Дебошир приехал в Павлодар из Барнаула погостить к родственникам. По словам мужчины, в тот злополучный день он выпил и решил выйти на улицу, где его и задел Савелий.

По заключению судмедэкспертов, ребёнок получил увечья лёгкой степени тяжести. Но врачи всё же посоветовали сделать Савелию МРТ головного мозга и обратиться к психологу, ведь так или иначе травма была.

Баян Магзумова,

пресс-секретарь департамента внутренних дел Павлодарской области: