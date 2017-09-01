Барнаульца подозревают в избиении шестилетнего мальчика в Казахстане

40-летнего жителя Барнаула подозревают в нанесении телесных повреждений 6-летнему павлодарцу Савелию Орлову, пишет Ktk.kz.
По данным издания, подозреваемый был пьян. Он, как заявили родители ребенка, швырнул мальчика на бетонную плиту. А когда дебошир протрезвел, заявил, что ничего не помнит, но во всем раскаивается. Родные Савелия требуют отправить барнаульца в тюрьму. В полиции обещают наказать виновника в административном порядке.
Мальчик шел в гости к другу. У подъезда он нечаянно задел сидевшего на лавочке мужчину. Тот схватил ребёнка за шею и швырнул через плечо на бетон.
Савелий Орлов,
потерпевший:
Он меня кинул, перекинул за горло, так проходил и перекинул так. Я не знаю, на каком доме, он меня в доме каком-то, и потом я не видел его, ну, из дома своего и он меня кинул.
Травмированного ребенка в полуобморочном состоянии принёс старший брат. Мальчика на "скорой" увезли в больницу, где откачали кровь из гематомы на лице. А обидчик ребёнка спрятался в квартире сестры, сообщает Informburo.kz.
Олеся Орлова,
мать потерпевшего:
Прислали просто участкового. Там толпа собралась, потому что все уже были в курсе, все были возмущены его действиями. Его не могли вывести оттуда потому, что толпа просто бы его разорвала. Вызвали подкрепление, его закрыли от толпы, посадили в машину и увезли в вытрезвитель.
Дебошир приехал в Павлодар из Барнаула погостить к родственникам. По словам мужчины, в тот злополучный день он выпил и решил выйти на улицу, где его и задел Савелий.
По заключению судмедэкспертов, ребёнок получил увечья лёгкой степени тяжести. Но врачи всё же посоветовали сделать Савелию МРТ головного мозга и обратиться к психологу, ведь так или иначе травма была.
Баян Магзумова,
пресс-секретарь департамента внутренних дел Павлодарской области:
Если у ребёнка будут признаны лёгкие телесные повреждения, то подозреваемый будет привлечён к ответственности в административном порядке. По этой статье ему грозит штраф либо административный арест до 60 суток.
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