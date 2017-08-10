Барнаульца подозревают в незаконной охоте на лося

В автомобиле мужчины нашли мясо, шкуру и рога животного. Правоохранители полагают, что мужчина убил животное в лесу в нескольких километрах от села Фирсово из зарегистрированного ружья.

На следующий день после охоты подозреваемый пытался вывести разделанную тушу животного, но сотрудники полиции и работники местного лесничества успели задержать его. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.