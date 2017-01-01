Барнаульца поместили в психдиспансер из-за угроз убийством владельцу собаки

В Барнауле суд вынес постановление о принудительном помещении в психиатрический стационар общего типа 33-летнего жителя Барнаула, который состоял в должности юрисконсульта одного из охранных предприятий города. Мужчина угрожал убийством горожанину, выгуливавшему собаку.
По данным краевой прокуратуры, в июне 2016 года мужчина увидел во дворе дома владельца собаки, который выгуливал животное на поводке, но без намордника. Проходя мимо, подсудимый пнул собаку, а когда ее хозяин сделал ему замечание, сначала достал из сумки газовый баллончик и брызнул им в лицо хозяину собаки, а после чего достал из кармана пистолет и стал угрожать ему убийством.
В ходе дознания у мужчины, угрожавшего потерпевшему пистолетом, было установлено наличие психического заболевания. В связи с этим суд освободил его от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар.
Изъятые газовый баллончик и пистолет суд постановил уничтожить.
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