Барнаульца поместили в психдиспансер из-за угроз убийством владельцу собаки

По данным краевой прокуратуры, в июне 2016 года мужчина увидел во дворе дома владельца собаки, который выгуливал животное на поводке, но без намордника. Проходя мимо, подсудимый пнул собаку, а когда ее хозяин сделал ему замечание, сначала достал из сумки газовый баллончик и брызнул им в лицо хозяину собаки, а после чего достал из кармана пистолет и стал угрожать ему убийством.

В ходе дознания у мужчины, угрожавшего потерпевшему пистолетом, было установлено наличие психического заболевания. В связи с этим суд освободил его от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Изъятые газовый баллончик и пистолет суд постановил уничтожить.