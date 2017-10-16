Барнаульца, пропавшего неделю назад, нашли погибшим

31-летнего барнаульца Евгения Евдокимова, которого искали с 9 октября 2017 года, нашли погибшим. Об этом сообщает "Лиза Алерт".
Все, кто знал Евгения, могут попрощаться с ним 16 октября по адресу: переулок Конева, 48. Об этом сообщили знакомые мужчины. Похороны состоятся 17 октября.
Altapress.ru выражает соболезнования родным и близким погибшего.
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