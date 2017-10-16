Барнаульца, пропавшего неделю назад, нашли погибшим

Ориентировка на Е. Евдокимова.

Все, кто знал Евгения, могут попрощаться с ним 16 октября по адресу: переулок Конева, 48. Об этом сообщили знакомые мужчины. Похороны состоятся 17 октября.

Altapress.ru выражает соболезнования родным и близким погибшего.