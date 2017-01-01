Барнаульца убили и сожгли в доме, за которым он присматривал в отсутствие друга

Житель Барнаула погиб в доме своего друга, который оставил его присмотреть за своим жилищем. Мужчина позвал в дом гостей, один из которых жестоко расправился с ним и сжег вместе с жильем.
По данным краевой прокуратуры, барнаулец уехал на несколько дней к родственникам в деревню и на это время попросил друга пожить в своем доме, присмотреть за имуществом, топить печь, кормить домашних животных. От скуки друг позвал в гости знакомых и начал с ними выпивать. В ходе возникшей ссоры один из приглашенных гостей нанес ему несколько ударов кулаком по лицу, после чего мужчина упал на пол и перестал подавать признаки жизни. После этого гости продолжили употреблять спиртное, не обращая внимание на избитого.
На следующий день инициатор конфликта подошел к потерпевшему и обнаружил, что тот мертв. Испугавшись ответственности, он поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. В результате пожара в доме сгорела вся мебель, бытовая техника. Ущерб составил более 160 тысяч рублей.
Обвиняемого будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба. Ему грозит суровый срок. Дело направлено в суд.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.