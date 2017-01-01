Барнаульца убили и сожгли в доме, за которым он присматривал в отсутствие друга

По данным краевой прокуратуры, барнаулец уехал на несколько дней к родственникам в деревню и на это время попросил друга пожить в своем доме, присмотреть за имуществом, топить печь, кормить домашних животных. От скуки друг позвал в гости знакомых и начал с ними выпивать. В ходе возникшей ссоры один из приглашенных гостей нанес ему несколько ударов кулаком по лицу, после чего мужчина упал на пол и перестал подавать признаки жизни. После этого гости продолжили употреблять спиртное, не обращая внимание на избитого.

На следующий день инициатор конфликта подошел к потерпевшему и обнаружил, что тот мертв. Испугавшись ответственности, он поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. В результате пожара в доме сгорела вся мебель, бытовая техника. Ущерб составил более 160 тысяч рублей.

Обвиняемого будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба. Ему грозит суровый срок. Дело направлено в суд.