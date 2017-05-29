Барнаульца заставили работать на благо города за неоплаченный штраф

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Сегодня, 16:46.
Жизнь

Жителю Октябрьского района назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ за неоплату административного штрафа. Мужчину оштрафовали ранее за нарушение тишины и покоя в ночное время, сообщает мэрия.

Высадка цветов в Барнауле.
Высадка цветов в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.

Гражданин должен был оплатить 300 рублей штрафа в 60-дневный срок, но не сделал этого.

За уклонение от обязанности по оплате штрафа гражданин снова становится нарушителем. Неуплата штрафа приводит к наложению нового штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного, но не менее тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

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