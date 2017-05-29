Барнаульца заставили работать на благо города за неоплаченный штраф

Жителю Октябрьского района назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ за неоплату административного штрафа. Мужчину оштрафовали ранее за нарушение тишины и покоя в ночное время, сообщает мэрия.
Гражданин должен был оплатить 300 рублей штрафа в 60-дневный срок, но не сделал этого.
За уклонение от обязанности по оплате штрафа гражданин снова становится нарушителем. Неуплата штрафа приводит к наложению нового штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного, но не менее тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
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