Барнаульцам не разрешают купаться в несанкционированных местах

Специалисты посетили 10 водных объектов: озера по улице Центральной и Школьной (село Лебяжье), водоемы в поселках Центральный и Черницк, озеро "Варежка" (поселок Южный), реку Талую, Бобровскую протоку и "дикие пляжи" вблизи строительного гипермаркета "Леруа Мерлен", яхт-клуба "Заречье" и на Речном вокзале.

Участники рейда провели профилактические беседы с родителями, напомнив им об ответственности за жизнь и здоровье ребенка и раздав памятки безопасного поведения на водоемах.

Барнаульцам напоминают, купание в не приспособленных для этого местах может привести к несчастным случаям.